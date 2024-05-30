Москва, 30 мая, 2024, 21:52 — ИА Регнум. В Москве скончался российский актёр Роман Клементьев, который сыграл в сериалах «След», «Тайны следствия», «Универ. Новая общага». Как следует из информации на портале kino-teatr.ru, он умер 29 мая.

Кадр из сериала «Тайны госпожи Кирсановой»

О причинах смерти актёра не сообщается. Клементьеву было 59 лет.

Об уходе коллеги в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) также сообщил актёр Дмитрий Шульгин. Вместе с Клементьевым они работали над сериалом «Великолепная пятёрка» (18+).

Роман Клементьев родился 2 апреля 1965 года. В 1987 году окончил отделение театрального искусства в Государственной литовской консерватории. Сниматься в кино и сериалах начал с конца 2000-х.

На счету актёра около трёх десятков работ, в том числе в сериалах «Обычная женщина», «Триггер», «Живой» и прочие. Также он исполнил много эпизодических ролей.