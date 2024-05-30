Дебошир пытался открыть дверь самолёта, летевшего из Еревана в Москву
Москва, 30 мая, 2024, 17:28 — ИА Регнум. На борту самолёта, летевшего из Еревана в Москву, дебошир пытался открыть дверь в салоне. Об этом 30 мая сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
«Во время полёта гражданин одного из государств ближнего зарубежья проявлял агрессию в отношении бортпроводников, пытался открыть дверь в салоне», — написала она.
Работники авиакомпании вместе с другими пассажирами оттеснили дебошира от двери и зафиксировали ему руки пластмассовыми стяжками.
Командир воздушного судна составил акт о нарушении общественного порядка и правил поведения на борту. Мужчину доставили в дежурную часть МВД аэропорту Домодедово.
Дебошира привлекли к административной ответственности. После семи суток ареста его выдворят из страны.
Как передавало ИА Регнум, в марте в аэропорту Шереметьево при посадке на рейс в Ереван пассажирка заявила, что у неё в ручной клади находится бомба. Заявление о взрывчатке она сделала сразу же, как прошла в салон, уточнив, что бомба у неё в рюкзаке. Как отметили очевидцы, пассажирка агрессивно себя вела и пересаживалась с места на место. Из-за этого происшествия рейс задержали.
До этого инцидент с неадекватным пассажиром произошёл в самолёте в аэропорту Томска. Пьяный мужчина во время посадки стал кидать яблоки в людей и ударил кулаком в лицо одного из представителей авиакомпании. Дебошира сняли с рейса.