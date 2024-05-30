Москва, 30 мая, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Столетний герой РФ из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков рассказал президенту Владимиру Путину, что написал министру обороны России письмо с просьбой отправить его воевать на Украину, однако ему отказали из-за возраста.

Кадр из видео

Президент России 30 мая в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды России. Среди награждаемых — 100-летний ветеран Садыков.

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Как передавало ИА Регнум, 2 мая глава Дагестана Сергей Меликов информировал, что Путин присвоил звание Героя России ветерану Великой Отечественной войны Ибрагиму-Паше Садыкову. Глава Дагестана назвал героя одним из тех, кто своими подвигами мотивирует сегодняшних защитников, отзывчивым и интересным человеком.

Звания Героя России Ибрагим-Паша Садыков удостоен за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Меликов поздравил ветерана с заслуженной наградой и поблагодарил за победу в Великой Отечественной.