Киев, 30 мая, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) заявил, что он якобы не писал поста в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), в котором поглумился над смертью актрисы Анастасии Заворотнюк. Видеообращение с попыткой оправдаться рэпер опубликовал в соцсетях после того, как него обрушилась волна критики и хейта даже от украинских подписчиков.

Sasha Samusevich Потап (Алексей Потапенко)

По утверждению исполнителя, скриншот его стори якобы обработали в рамках некой «российской» информационно-психологической операции с целью «выставить украинцев в негативном свете».

«С Анастасией были приятели, не раз работали вместе, я любил Настю и светлая память ей», — сказал Потап, добавив, что якобы узнал о смерти Заворотнюк только из новостей про его издевательский комментарий по поводу этого события.

При этом множество пользователей написали, что видели этот пост певца в соцсети, который он потом удалил. Подписчики обвинили рэпера во лжи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 мая Потап издевательски отреагировал на сообщения о смерти Анастасии Заворотнюк. Певец написал, что актриса в сериале «Моя прекрасная няня» якобы показывала украинок глупыми, добавив, что он рад тому, что актриса больше не сможет этого сыграть. Пользователи интернета успели раскритиковать украинского рэпера за жестокость и отсутствие сострадания до того, как он удалил этот пост.

О кончине после продолжительной и тяжёлой болезни Заворотнюк стало известно утром 30 мая. Актриса скончалась на 54-м году жизни.

В сентябре 2019 года медики диагностировали у Анастасии Заворотнюк опухоль мозга, глиобластому. В октябре этого же года её после лечения выписали из частного медицинского центра в Москве и перевели в другую частную клинику, в которой тяжелобольные пациенты восстанавливаются.

Актриса долго боролась с заболеванием и её лечили как российские, так и зарубежные врачи, в частности, из Израиля. В феврале 2023 года Заворотнюк выписали из онкологической клиники, где она проходила лечение в течение пяти месяцев. Её забрал домой супруг фигурист Пётр Чернышёв.

Заворотнюк стала известна после того, как сыграла роль Вики Прутковской в телесериале «Моя прекрасная няня» (2004–2009). В числе одной из её самых ярких работ также фильм «Код апокалипсиса» (2007), где она сыграла борющегося с международным терроризмом спецагента.