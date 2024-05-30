Брюссель, 30 мая, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Европейский союз изучает введение пошлин на все сельскохозяйственные товары из России и Белоруссии, а не только зерновые культуры, заявила 30 мая министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле.

(сс) Arne Immanuel Bänsch

«Обсуждали предложение, сделанное Швецией, чтобы распространить эти увеличенные пошлины на другие категории товаров», — заявила глава МИД Бельгии.

Лябиб уточнила, что европейским министрам ещё предстоит обсудить возможные последствия такого шага.

На заседания Совета ЕС по торговле приняли решение с 1 июля ввести заградительные таможенные пошлины на импортируемое из России и Белоруссии зерно.

Как сообщало 30 мая ИА Регнум, министра финансов Бельгии Винсент Ван Петегем заявил, что новые тарифы направлены на то, чтобы остановить импорт зерна из России и Белоруссии и якобы предотвратить дестабилизацию зернового рынка ЕС. Принятые меры предусматривают, что Москве и Минску закроют доступ к тарифным квотам ЕС.

В марте президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что введение пошлины на российское зерно вряд ли как-то серьёзно скажется на отечественных поставщиках, так как российские поставки в страны ЕС не настолько значительны. По словам эксперта, Европа пытается выдать свои аграрные проблемы за влияние на рынок российского зерна, в то время как реальную угрозу европейским аграриям несут поставки с Украины.