Воронеж, 30 мая, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Мужчина, который на детской площадке в Воронеже заставил 13-летних подростков стоять на коленях, заявил, что погорячился, видя, как расстроен его сын. Видео, на котором он объяснил свой поступок, опубликовал телеканал RT.

Кадр из видео

Как рассказал 40-летний житель Воронежа, вернувшись домой, он увидел сына в истерике и с трудом смог его успокоить. Мальчик рассказал, что гулял на площадке с другом. Пришли подростки и начали выгонять детей. При этом в друга кинули мячом, а его сына дважды ударили два мальчика, сообщил мужчина.

«Я вспылил, пошёл на площадку разбираться. Дождался, пока сын пришёл, он показал на своих обидчиков. Я попросил встать на уровень моего сына, который гораздо младше, чем те дети, которые его обижали», — рассказал он, добавив, что велел сыну дать сдачи обидчикам.

По словам мужчины, он, не разобравшись в ситуации, поступил «не в рамках правового поля». Его желанием было восстановить справедливость. Он признал, что поступил неправильно, и попросил прощения у родителей и детей. Инцидент произошёл 29 мая.

Как сообщало ИА Регнум, мужчина на детской площадке заставил двух 13-летних подростков встать на колени, а сына — бить их по лицу. Сначала он наказал одного подростка, затем другого. Мальчик несколько раз ударил каждого. После этого мужчина с сыном ушли. Видео произошедшего появилось в Сети. Подростки сообщили о случившемся родителям, а те — правоохранителям. Прокуратура и полиция начали проверку.