Москва, 30 мая, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Все российские суды и связанные с ними органы прекратили принимать на свои электронные почты письма с доменов .com, .net, . rs и. ua. Причиной стало повышение мер безопасности и защиты информационной структуры. Соответствующее распоряжение Судебного департамента при Верховном Суде РФ опубликовал Сергиево-Посадский городской суд.

Aleksander Polyakov/Global Look Press

«Все обращения, направляемые от доменов-отправителей, страной происхождения которых являются США и страны Европейского союза (почта с доменов.com, .net, .rs, .ua), блокируются почтовым сервером и адресатам не поступают», — отмечалось в сообщении.

Домен. rs является национальным доменом верхнего уровня для Сербии, . ua является национальной доменной зоной Украины. Домен .net изначально предназначался для веб-ресурсов, посвящённых развитию интернета. Сейчас он является пространством имён общего назначения. Домен .com используется юридическими и физическими лицами для размещения веб-ресурсов любой направленности.

Согласно сообщению, правило касается всех судов РФ, мировых судей, Высшей квалификационной коллегии судей и квалификационных коллегий судей субъектов РФ, Совета судей РФ и советов судей субъектов РФ, Высшей экзаменационной комиссии РФ и экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации.

Для отправки электронных обращений рекомендовали использовать российские домены либо домены, не зарегистрированные в США и странах Европейского союза.

По данным некоторых СМИ, на этом фоне в судах зафиксировали снижение числа писем о «минировании».

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года в МВД России предупредили граждан, что телефонный терроризм со стороны Украины может усилиться. Тогда, по данным ведомства, ВСУ начали создавать call-центры для распространения ложной информации о минировании в России. Специально для этого на Украине набирали людей, которые хорошо говорят по-русски, отмечали в МВД.

В апреле 2024 года генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил о провокационных рассылках в Telegram-каналах. Через мессенджеры россиян призывали к осуществлению деструктивной деятельности, в том числе инструкции по проведению диверсий, отъёму оружия у сотрудников полиции и военных.