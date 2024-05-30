Вашингтон, 30 мая, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Украинские мобилизованные не обучены, должным образом не экипированы, у них нет мотивации участвовать в боевых действиях против России. Об этом написала американская газета The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника.

Иван Шилов ИА Регнум

«Они не обучены, не мотивированы, не экипированы», — приводит издание его слова.

Отмечается, что недавно принятый на Украине закон об усилении мобилизации не сможет в достаточной мере устранить острую нехватку личного состава ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая на Украине вступил в силу закон, ужесточающий мобилизацию. Документ предполагает в том числе отмену нормы об ограниченно годных, а также снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Закон также вводит многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва.

Украинские СМИ сообщали, что в день вступления в силу закона об ужесточении мобилизации улицы городов на контролируемой Киевом территории опустели. Кроме того, кратно участились попытки мужчин призывного возраста нелегально покинуть территорию страны.

Кроме того, 4 мая на Украине начал действовать приказ минобороны, который позволяет призывать в ВСУ носителей ВИЧ, лиц с онкологическими заболеваниями и психическими отклонениями. Кроме того, министерство отменило понятие «ограниченно годный» для призывников. Всех, кто ранее получил эту категорию, обязали заново пройти медкомиссию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новый закон о мобилизации на Украине актом геноцида украинцев. Она сравнила методы, которые использует киевский режим, с тем, как действовало руководство нацистской Германии.