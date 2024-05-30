Ханты-Мансийск, 30 мая, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Назначенный президентом России новый врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО, Югра) Руслан Кухарук — это представитель мощной управленческой команды и выпускник «Школы губернаторов» — проекта со знаком качества, который уже дал стране более полусотни глав регионов, отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

(сс) Дмитрий Кошелев

Новый временный руководитель ХМАО, по оценке эксперта, достойный представитель большой команды Сергея Собянина, в своё время возглавлявшего Тюменскую область. Кроме того, как напомнил эксперт, Кухарук входит в руководство Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

«Ну и, конечно же, обучение в «Школе губернаторов» — это знак качества. Из шести недавно назначенных глав регионов пять прошли через «Школу губернаторов». Если брать общую статистику, то 53 действующих руководителя регионов из 89 — это выходцы из программы кадрового резерва Президентской академии», — прокомментировал собеседник ИА Регнум.

По сути эти региональные лидеры — первые выпускники «Школы губернаторов», но проект уже принёс немалые результаты, заметил Минченко. Пятьдесят три руководителя из восьмидесяти девяти — это внушительно. При этом очевидно, что «Школа губернаторов» вполне может дать новых лидеров и всем остальным регионам России. Эта уникальная школа кадров призвана обеспечивать заполнение образующихся «губернаторских вакансий» в любом конце огромной страны, подчеркнул эксперт.

Президент России Владимир Путин подписал указ о новом назначении: Руслан Кухарук займёт пост врио губернатора ХМАО. Соответствующий документ опубликовала 30 мая пресс-служба Кремля. В указе уточняется, что Кухарук будет временно исполнять должность главы региона до вступления в неё лица, избранного губернатором.

Этим же указом президент освободил от должности губернатора ХМАО Наталью Комарову.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая Комарова заявила, что уходит с поста губернатора региона. Она добавила, что переходит на другую работу. Комарова возглавляла ХМАО с 2010 года. В Кремле заявили, что высоко оценивают её работу на этом посту.

Также 30 мая Путин предложил возглавить регион мэру Тюмени Руслану Кухаруку. Глава государства отметил, что Кухарук родился в этом регионе, всю жизнь работал в Тюмени, дважды становился главой города.

Руслан Кухарук — выпускник пятого потока «Школы губернаторов» — программы подготовки кадрового резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Кроме того, с ноября 2023 года чиновник является сопредседателем Высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).