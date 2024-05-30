Москва, 30 мая, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Достижения российской космонавтики становятся настоящим прорывом, заявил 30 президент Владимир Путин во время вручения государственных наград в Кремле.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Настоящим прорывом для человечества становятся достижения российской космонавтики», — сказал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892217" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Глава государства вручил звание Героя России и почётное звание «Лётчик-космонавт РФ» испытателям Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Гагарина Анне Кикиной, Сергею Корсакову, Денису Матвееву, Андрею Федяеву и инструктору-космонавту-испытателю Дмитрию Петелину. Президент подчеркнул, что все присутствующие на награждении являются участниками и творцами современной истории.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля Путин заявил, что в современном мире невозможно эффективно решить ни одной задачи без комического сектора. Его развитие нужно для повышения обороноспособности, для создания новых материалов, лекарств, для логистики, отметил президент. Он пообещал уделять особое внимание этому вопросу.

Во время выступления в Харбинском политехническом университете в ходе государственного визита в Китай Путин 17 мая заявил, что гордится созданием в России навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Он сообщил, что создана полноценная спутниковая группировка. Глава государства также заявил о готовности к обмену информацией с КНР.