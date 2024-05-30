Москва, 30 мая, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Россия сегодня проходит через сложные испытания, отстаивая право народа определять собственную судьбу. Об этом 30 мая заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения наград в Кремле.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892214" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Сегодня мы проходим через серьёзные испытания, отстаиваем правду, справедливость, суверенитет России и право нашего народа самому определять свою судьбу», — сказал он.

Путин также отметил, что сегодня на передовой находятся те, кто исполняет свой воинский, профессиональный и гражданский долг в зоне спецоперации, являясь истинной опорой и бронёй России.

Как сообщало ИА Регнум, президент 29 мая заявил, что российские власти должны работать постоянно и напряжённо, как это делают российские военные в зоне проведения спецоперации. Глава государства добавил, что при этом нужно понимать, в какой момент истории России ведётся эта работа.

Путин 9 мая заявил, что страна сегодня переживает сложный, рубежный период, проводя спецоперацию, участники которой проявляют стойкость, самопожертвование и самоотверженность. Президент подчеркнул, что все участники СВО — герои, которых поддерживает вся Россия.