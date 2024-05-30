Москва, 30 мая, 2024, 16:26 — ИА Регнум. В Сеть попал кадр с видеорегистратора, на котором, предположительно, запечатлена актриса Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышёвым за рулём автомобиля.

Кадр с видеорегистратора

Это последнее фото Заворотнюк, появившееся в СМИ в 2022 году после болезни.

По данным СМИ, актриса перед смертью жила у себя в загородном доме в закрытом посёлке в Крёкшино, недалеко от этого посёлка и удалось получить кадр с видеорегистратора.

Как передавало ИА Регнум, актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной и тяжёлой болезни в возрасте 53 лет.

Анна Заворотнюк, дочь скончавшейся актрисы, опубликовала в соцсети фотографию с матерью и трогательно попрощалась с ней.

В сентябре 2019 года у 48-летней актрисы медики диагностировали опухоль мозга — глиобластому. В октябре Заворотнюк выписали из частного медицинского центра в Москве, где она лечилась, и перевели в другую частную клинику, в которой проходят процедуры восстановления тяжелобольные пациенты.

Актриса долго боролась с заболеванием, её лечили как российские, так и зарубежные специалисты, в частности, из Израиля.

В феврале 2023 года Заворотнюк выписали из онкологической клиники в Москве, в которой она находилась около пяти месяцев. Актрису забрал домой её супруг фигурист Пётр Чернышёв.