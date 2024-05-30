Дублин, 30 мая, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Западные страны уже начали отрекаться от Украины, начав обвинять главу киевского режима Владимира Зеленского в провале военных действий. Такое мнение 30 мая высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Можно утверждать, что процесс отречения от Украины уже запустили, начиная с позора, с которым Зеленский столкнулся на недавнем саммите НАТО», — написал он.

По словам журналиста, об этом также свидетельствует открытая перепалка западных партнёров Киева по вопросу о передаче ему всё более смертоносного оружия, что в итоге, по его мнению, может обернуться гарантированным самоуничтожением Украины.

Боуз отметил, что Запад сделает ответственным за провал конфликта на Украине Киев, обвинив его в том, что он не следовал наставлениям союзников и оказался неспособен успешно использовать их вооружение.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая китайское издание InfoBRICS написало, что уставшие от радикальной позиции Зеленского лидеры Запада найдут ему на замену кого-то более удобного под предлогом потери им легитимности. По мнению автора публикации, многие лидеры западных государств вскоре займут позицию Китая, Венгрии и Турции по конфликту на Украине, что может привести к его урегулированию дипломатическим путём.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил 21 мая, что лидер киевского режима в последнее время делает много заявлений, скатываясь в истерику. По мнению представителя Кремля, причиной этого является крайне неблагоприятное положение украинской армии в зоне боевых действий.

Глава ДНР Денис Пушилин 30 мая заявил, что после потери легитимности Зеленскому угрожает большая личная опасность со стороны Запада.