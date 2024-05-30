Ставрополь, 30 мая, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Центр фигурного катания Ставрополя организует межрегиональное ледовое шоу, посвящённое спецоперации и яркой истории мальчика Алёшки из Белгородской области. Он прославился своим горячим приветствием бойцов, ехавших на СВО.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Фигурное катание

Народное ледовое шоу «Алёшка» будет первым подобным событием в Ставрополе. По словам руководителя проекта Ирины Лукъянцевой, шоу назвали в честь главного героя. Об этом она рассказала на пресс-конференции «Победы26».

Ледовое шоу объединило профессионалов и любителей фигурного катания из ДНР, ЛНР, Ростовской области и Ставропольского края. В центре сюжета — реальная история мальчика Алёшки из белгородского села Весёлая Лопань. Он приветствовал российских военных, ехавших в зону СВО. Образ мальчика стал олицетворением народной поддержки спецоперации, патриотизма и силы духа.

«Вдохновила нас история маленького Алёшки, который своим отношением к происходящему, этот маленький мальчик восьми лет от роду из села Весёлая Лопань, продемонстрировал всей стране и тем сомневающимся гражданам, что нужно быть со своей страной, со своей армией, со своим народом», — рассказала Ирина Лукъянцева. «И таким образом родилась идея, которая, как мне кажется, действительно получила народный характер и признательность не только среди взрослых, но и среди детей», — добавила она.

Также Лукъянцева сообщила, что Алёшка и его семья приглашены на шоу. Посмотреть представление приглашают и детей из новых территорий — Донецкой и Луганской республик.