Москва, 30 мая, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Стартовал четвёртый сезон просветительской награды страны «Знание. Премия», сообщила пресс-служба Российского общества «Знание».

Артем Геодакян/ТАСС

Заявки будут принимать до 30 сентября 2024 года на официальном сайте. Для четвёртого сезона отобрали 19 номинаций, две из которых доступны впервые — «За вклад в сохранение семейных ценностей» и «За вклад в просвещение в сфере «Экология и Туризм». Первая приурочена к Году семьи в России, вторая подойдет для тех, кто развивает туристический бизнес страны и повышает экологическую ответственность населения.

«Деятельность номинантов прошлого сезона получила широчайший отклик: голоса за них отдали 120 тысяч человек, церемонию награждения посмотрели 13,4 миллиона зрителей. Десятки журналистов брали у них интервью и приглашали на телевидение. Просветители использовали эту возможность, чтобы привлечь внимание к своей профессиональной сфере, поделиться лучшими практиками, сплотить россиян для решения общих задач», — отметил генеральный директор общества Максим Древаль.

Заявки будет оценивать Экспертная комиссия из числа партнеров Общества «Знание». Сто номинантов пройдут онлайн-обучение по публичным выступлениям, а позже в очном формате проведут защиту своей просветительской деятельности перед почетным жюри.

Лауреаты в номинации «Народный выбор» определятся открытым голосованием в мини-приложении в социальной сети ВКонтакте. Победителя партнерской номинации «Движения первых» «Выбор первых» выберут на закрытом голосовании федерального совета первых. Лауреатов девятнадцати номинаций объявят на торжественной церемонии награждения в 2025 году.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая стали известны победителей Всероссийского соревнования по ИИ «Знание. Вики», которое организовало российское общество «Знание». Финал соревнования выиграли команды AdequacyOFF Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского из Санкт-Петербурга и Feature_88 из Краснодарского высшего военного училища им. С. М. Штеменко. Они стали лучшими из более чем 300 участников со всей России.

В финале команды представили работы в четырёх тематических треках. Участники хакатона продемонстрировали знания и навыки в анализе и экспертизе содержания, качества и достоверности текста и в проверке актуальности источников информации.