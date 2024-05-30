Москва, 30 мая, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Администрация частного московского парка «Сказка» убрала бутафорские надгробия с надписями о непослушных детях, сообщила пресс-служба предприятия.

Кадр из видео

«В связи с неоднозначной реакцией пользователей по вчерашнему видео руководство парка приняло решение композицию убрать», — говорится в сообщении.

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В подтверждении пресс-служба выложила видео с места. Она отметила, что «кладбище» существовало более двух лет, и до недавнего времени никто не жаловался. Парк прорабатывает вопрос о новом оформлении пространства и просит присылать идеи.

Как сообщало ИА Регнум, СМИ обратили внимание на надгробия в столичном парке 29 мая. Посетительница опубликовала видео, в котором заявила, что её шокировало уведенное. На обелисках, стилизованных под могильные плиты, было написано: «Топтал газон», «Лез без очереди», «Лез через ограждение», «Громко кричал в парке» и «Не слушал родителей».

Пресс-служба парка объяснила, что таким образом оформили территорию хоррор-пространства возле аттракциона «Дом страха». Также администрация заверила, что ранее якобы получала только положительные отзывы по декорациям этой территории, и никто не жаловался.