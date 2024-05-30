Житель Воронежа поставил на колени подростков и велел сыну бить их по лицу
Воронеж, 30 мая, 2024, 16:18 — ИА Регнум. В Воронеже во дворе мужчина устроил расправу над подростками, которые кинули мяч в его сына, сообщил 30 мая Telegram-канал «112».
На видео крупный мужчина зашёл на детскую площадку, где находились трое подростков. Он заставил одного из них встать на колени и велел мальчику, который пришёл с вместе с ним, бить парня по лицу. Затем ситуация повторилась со вторым подростком, после чего мужчина и мальчик удалились.
Как сообщил канал, на колени 13-летних подростков поставил отец мальчика, обвинив их в том, что они издевались над его сыном, обзывали его и бросили в него мяч. Инцидент произошёл на улице Владимира Невского.
Родители подростков написали заявление в правоохранительные органы. МВД и прокуратура начали проверку.
Как сообщало ИА Регнум, 2 мая в Люберцах мужчина, идя по улице, ударил по голове девятилетнюю девочку, которая шли мимо. Ребёнок упал на газон, а мужчина скрылся. Инцидент попал на видео, мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ).
В Кировской области в селе Пасегово мужчина на детской площадке избил двоих детей. Родители одного из мальчиков обратились в полицию, сообщив, что неизвестный мужчина подошёл к их восьмилетнему сыну и, взяв его за волосы, ударил головой о карусель. Затем он избил другого мальчика. Мужчину задержали в рамках уголовного дела по статье о хулиганстве.