Воронеж, 30 мая, 2024, 16:18 — ИА Регнум. В Воронеже во дворе мужчина устроил расправу над подростками, которые кинули мяч в его сына, сообщил 30 мая Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892202" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мужчина поставил на колени школьников на детской площадке и велел маленькому сыну избить их

На видео крупный мужчина зашёл на детскую площадку, где находились трое подростков. Он заставил одного из них встать на колени и велел мальчику, который пришёл с вместе с ним, бить парня по лицу. Затем ситуация повторилась со вторым подростком, после чего мужчина и мальчик удалились.

Как сообщил канал, на колени 13-летних подростков поставил отец мальчика, обвинив их в том, что они издевались над его сыном, обзывали его и бросили в него мяч. Инцидент произошёл на улице Владимира Невского.

Родители подростков написали заявление в правоохранительные органы. МВД и прокуратура начали проверку.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая в Люберцах мужчина, идя по улице, ударил по голове девятилетнюю девочку, которая шли мимо. Ребёнок упал на газон, а мужчина скрылся. Инцидент попал на видео, мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ).

В Кировской области в селе Пасегово мужчина на детской площадке избил двоих детей. Родители одного из мальчиков обратились в полицию, сообщив, что неизвестный мужчина подошёл к их восьмилетнему сыну и, взяв его за волосы, ударил головой о карусель. Затем он избил другого мальчика. Мужчину задержали в рамках уголовного дела по статье о хулиганстве.