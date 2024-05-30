Москва, 30 мая, 2024, 15:49 — ИА Регнум. «ФосАгро» нарастила выпуск агрохимической продукции по итогам I квартала почти на 7% — до трех миллионов тонн. Как сообщил генеральный директор компании Михаил Рыбников, набранные темпы роста позволяют рассчитывать на достижение нового производственного рекорда по итогам года и преодоление рубежа в 11,5 млн тонн.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Рыбников отметил, что этим достижениям способствуют успешная реализация компанией долгосрочной программы развития и масштабные капитальные вложения. Так, в 2023 году на эти цели «ФосАгро» направила рекордную сумму — более 64 млрд рублей, в 2024 году планку инвестиций повысят еще — до 73 млрд рублей. В соответствии со стратегией развития компании до 2025 года средства будут направлены на создание новых и продолжающуюся модернизацию действующих производственных мощностей на предприятиях группы.

«В Череповце и Волхове реализуются проекты по увеличению переработки апатитового концентрата суммарно более чем на 400 тысяч тонн, — отметил в своем докладе Михаил Рыбников. — В Череповце также продолжаются работы по строительству магистрального конвейера транспортировки фосфогипса и поддержанию мощностей сернокислотного производства».

Он рассказал, что в Балаково идёт третий этап развития производственного комплекса с созданием гибкой схемы выпуска удобрений и наращиванием валового объёма производства. С начала года выведена на проектную мощность сернокислотная установка, обеспечившая прирост выработки серной кислоты на 350 тыс. тонн в год. «В 2025 году производство на балаковском заводе прирастет почти на 1 млн тонн и там будет производиться 3,5 млн тонн удобрений, востребованных российскими аграриями», — отметил генеральный директор «ФосАгро».

Параллельно с развитием производств продолжается и развитие рудно-сырьевого и обогатительного комплексов. Активно идут работы по строительству нового рудника для разработки месторождения «Плато Расвумчорр». В рамках проекта по реконструкции апатит-нефелиновой обогатительной фабрики №3 её мощность будет увеличена почти на 12%. Высококачественный апатитовый концентрат направляется на химические комплексы компании для изготовления фосфорсодержащих удобрений, востребованных аграриями России и ещё ста стран мира.

Председатель совета директоров ПАО «ФосАгро» Виктор Черепов поздравил трудовой коллектив горно-обогатительного комбината «Апатит» с этим трудовым рекордом. «Эта веха — результат работы многих поколений горняков и обогатителей, самоотверженный труд которых без малого век обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны. Именно в заполярном Кировске берёт своё начало производственная цепочка группы «ФосАгро», которая превращает самый чистый на планете апатитовый концентрат в инновационные марки экологичных минеральных удобрений», — подчеркнул Виктор Черепов.

Успехи «ФосАгро» в производственной сфере позволяют компании год от года наращивать финансирование социальных инициатив в регионах присутствия и усиливать поддержку трудовых коллективов. С 2021 по 2023 годы средняя заработная плата сотрудников группы выросла на 60%, в феврале 2024 года она была проиндексирована ещё на 15%. Кроме того, за 10 лет «ФосАгро» в семь раз увеличила поддержку социальных и благотворительных проектов, направив на них в 2022–2023 годах суммарно более 25 млрд рублей.

«Отрадно, что успехи «ФосАгро» в производственной и социальной сферах, а также приверженность принципам ESG регулярно получают высокую оценку делового сообщества. Прекрасным подарком трудовому коллективу «ФосАгро» ко Дню химика стала победа сразу в двух номинациях всероссийского конкурса РСПП «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2023»: за динамичное развитие бизнеса и за высокое качество отчетности в области ESG. И это в дополнение к высшей награде национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учрежденной по поручению президента России Владимира Путина и полученной нами на съезде РСПП в конце апреля», — отметил на заседании совета директоров компании Михаил Рыбников.