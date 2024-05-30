Киев, 30 мая, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) удалил издевательскую историю, посвященную смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. В комментариях его осудили даже подписчики с Украины.

Nadezhda Lebedeva / Russian Look / globallookpress.com

Глумливая история о смерти актрисы и заслуженной артистки России исчезла со страницы артиста в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) после посыпавшихся негативных комментариев. При этом осудили его выпад и сами украинцы, которые посоветовали «отправиться в окоп».

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая Потап выложил историю с фотографией актрисы. Он порадовался тому, что актриса больше не сыграет в образе, который якобы представляет украинок тупыми.

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной и тяжёлой болезни в возрасте 53 лет. Летом 2019 года появились сообщения о том, что у актрисы диагностировали серьёзную опухоль головного мозга, глиобластому.

Она стала известна после телесериала «Моя прекрасная няня» (2004-2009), в котором исполнила роль Вики Прутковской. Также среди её наиболее ярких работ фильм «Код апокалипсиса» (2007), где она сыграла спецагента, который борется с международным терроризмом.