Москва, 30 мая, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Политикам ЕС следует вспомнить их собственные заявления по продовольственной безопасности. Об этом 30 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге, комментируя утверждение Евросоюзом «запретительных пошлин» на зерно из России.

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«Я им советую пересмотреть их собственные же заявления относительно продовольственной безопасности, о которой они озаботились два года назад. Помните? Всё же было, с их точки зрения, поставлено на карту для того, чтобы накормить нуждающиеся страны», — сказала она.

Дипломат задалась вопросом: это говорили те же самые люди, что сегодня приняли решение по пошлинам на зерно, или какие-то их двойники.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Евросоюз утвердил «запретительные пошлины» на импорт зерна из России и Белоруссии. Речь идёт о повышении пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. Решение вступит в силу 1 июля.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК подготовила предложения о новых ограничениях и повышении пошлин на сельхозпродукцию из России и Белоруссии. По её словам, такое решение якобы предотвратит дестабилизацию европейского рынка, а также лишит Россию доходов от торговли со странами Европы.

«Это она так за голодающие страны переживает? Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире? Никаким, они лишь усугубят и без того доведённую Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире», — отмечала Захарова.

Кроме того, в апреле 2023 года в представительстве ЕС в России заявляли, что если зерновую сделку не продлят, то для Евросоюза это будет означать катастрофу. Москва в июле 2023 года прекратила зерновую сделку, назвав её итоги неутешительными.

Также официальный представитель МИД подчёркивала, что мир устал от игр Запада вокруг продовольственной безопасности, оборачивающихся глобальными бедствиями. Дипломат задалась вопросами о том, что это за махинации и что это за бесконечная возня в агропромышленной сфере, ведущая к спекуляциям на рынке продовольствия.