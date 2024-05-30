Киев, 30 мая, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Окружение главы киевского режима Владимира Зеленского осталось недовольным музыкальным выступлением госсекретаря США Энтони Блинкена в одном из баров Киева. Об этом 30 мая сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Кадр из видео Энтони Блинкен

Отмечается, что чиновники остались разочарованы визитом Блинкена, так как госсекретарь потребовал активнее вести борьбу с коррупцией.

Кроме того, они высказали недовольство по поводу выступления главы Госдепа США в одном из киевских баров, где он сыграл на гитаре песню Нила Янга Rockin' in the Free World с целью продемонстрировать поддержку Киеву.

«Многие близкие к Зеленскому украинские политики назвали это выступление неуместным», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, Блинкен прибыл в Киев 14 мая и провёл там встречи с Зеленским, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и премьер-министром Денисом Шмыгалем, обсудив с ними вопросы передачи военной помощи Вашингтона. Позднее стало известно, что Кулеба пригласил госсекретаря США в одну из местных пиццерий.

Выступление госсекретаря вызвало шквал критики жителей Украины в соцсетях. При этом некоторые из пользователей выразили её в оскорбительной и нецензурной форме.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский 15 мая назвал музыкальное выступление Блинкена «выстрелом в молоко», так как оно расходится с заявлениями Запада об «ужасных условиях жизни на Украине» из-за обстрелов российских военных. Он отметил, что надеется на то, что ещё способные мыслить жители США задумаются над тем, что им говорят власти, и тем, что происходит на самом деле. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным или используемым в военных целях объектам.