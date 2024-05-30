Москва, 30 мая, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 30 мая на встрече с многодетными семьями, награждёнными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня», заявил, что постарается посетить Чеченскую Республику.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Приехать в республику главу государства пригласил глава многодетной семьи Хусейн Халиков. Он добавил, что в республике Путина встретят как великого гостя.

«Спасибо вам большое за приглашение. Постараюсь обязательно реализовать», ― сказал российский лидер.

Путин добавил, что приехать ранее он также обещал главе Чечни Рамзану Кадырову.

«Сделаю всё возможное, чтобы эта поездка состоялась», ― заверил глава государства.

Путин сообщил, что ознакомился с планами развития Грозного. Он признался, что с удивлением наблюдает, какими темпами развивается республика, а также отметил, что там очень много сделано за последнее время благодаря самим жителям региона.

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По его словам, вся страна будет гордиться тем, что происходит в Чечне.

Ранее на встрече с многодетными семьями российский лидер пообещал обязательно посетить Камчатку.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая глава Чечни на встрече с президентом России доложил о социально-экономической ситуации в регионе и пригласил главу государства посетить республику. Кадыров рассказал, что в регионе идёт планомерное развитие всех ветвей экономики, реализуется более 500 инвестпроектов.

Встреча Кадырова и Путина проходила также в День защитника Отечества. Тогда глава Чечни доложил президенту России о наиболее важных направлениях развития республики. Кроме того, прошло обсуждение и других важных вопросов. Руководитель Чечни подчеркнул значимость встреч с президентом и указал на их плодотворность и результативность.