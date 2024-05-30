Москва, 30 мая, 2024, 17:23 — ИА Регнум. В Москве в доме на Университетском проспекте нашли тело девятиклассника со следами от уколов. Сейчас полиция расследует смерть подростка. В комнате школьника следователи нашли вещества растительного происхождения в шкафу, который был переоборудован под теплицу. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Petrov Sergey/Global Look Press

28 мая, вернувшись домой, жительница одной из квартир обнаружила своего 15-летнего сына без сознания. Она попыталась привести подростка в чувство, но было уже поздно. Мальчик не подавал признаков жизни.

«В квартире на Университетском проспекте было обнаружено тело несовершеннолетнего, который является учеником 9-го класса. Рядом с телом находились шприцы, на коже при осмотре обнаружен след от инъекции», — рассказал собеседник агентства.

Тело школьника направлено на судебно-медицинскую экспертизу. С места происшествия оперативники изъяли шприц и пузырек с жидкостью, пластиковую ёмкость с остатками неизвестного вещества, а также фрагмент вещества растительного происхождения из шкафа, оборудованного под теплицу. Сейчас по факту смерти девятиклассника проводится проверка. Известно, что родители погибшего — чиновники, семья характеризуется положительно, а сам мальчик не стоял нигде на учёте.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Санкт-Петербурге восьмиклассник умер, надышавшись газом для заправки зажигалок. Двое его друзей притащили школьника в бессознательном состоянии к взрослым. Но его не успели спасти.