Грозный, 30 мая, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил подписчикам угадать содержание личной беседы с президентами России и Узбекистана Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым. Видео, на котором главы государств о чём-то шепчутся с Кадыровым, опубликовано в Telegram-канале главы Чечни.

Сергей Бобылев/РИА Новости Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Первому, давшему правильный ответ, чеченский лидер пообещал 1 млн рублей.

«Обязательное условие — опубликовать максимально развёрнутый ответ», — отметил Кадыров.

Он добавил, что люди из его окружения в курсе разговора и дали ему обещание, что не допустят утечку правильного ответа.

«Напоминаю им, чтобы ни в коем случае не делали подсказки, да и вовсе воздержались от любых комментариев», — предупредил лидер Чечни.

На видео Путин и Мирзиёев приближаются к Кадырову, каждый лидер что-то говорит главе Чечни. После короткой беседы Кадыров благодарит президентов.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин встретился с Мирзиёевым в Узбекистане во время визита в Ташкент, который продлился три дня, вместо запланированных двух (26–27 мая).

27 мая лидеры государств провели переговоры в узком составе. Затем встреча глав государств продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. С российский стороны на встрече присутствовали, в частности, министр культуры Ольга Любимова, глава Минсельхоза Оксана Лут, руководитель МВД Владимир Колокольцев, глава «Росатома» Алексей Лихачёв, глава Роспотребнадзора Анна Попова и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В третий день визита Путин и Мирзиёев провели рабочий завтрак до отъезда в аэропорт. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что повестка дня настолько предметная, конкретная и обширная, что это требует детальных переговоров глав государств. Поэтому и визит получился трёхдневным.