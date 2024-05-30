Сергиев Посад, Московская область, 30 мая, 2024, 14:30 — ИА Регнум. В Сергиевом Посаде мужчина набросился на 55-летнюю работницу трапезной при храме Петра и Павла и нанёс ей 13 ножевых ранений. Женщина скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Дочь убитой рассказала ИА Регнум подробности происшествия, а также сообщила, что из-за поведения духовенства храма она решила отпеть маму в другом месте.

Прокуратура Московской области

Утром 30 мая в храм Петра и Павла ворвался неизвестный мужчина. По данным источника, его зовут Владимир, и в этом храме он частый гость, потому что там работает его мать. А убитая не раз кормила Владимира в свою смену.

«Он подлетел к моей маме Ирине Хамлюк, без какой-либо причины, она работает в трапезной, и стал избивать её палкой и наносить удары ножом. Мне сказали, что он сумасшедший», — рассказывает дочь погибшей Кристина.

Соцсети Ирина Хамлюк

После случившегося нападавшего быстро задержали, с ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело. По данным ИА Регнум, Владимир около 20 лет наблюдается у психиатра.

Дочь рассказала журналистам, что её до сих пор не пустили к матери из-за следственных мероприятий. По словам Кристины, мать она будет отпевать в другом храме, потому что была озадачена поведением духовенства храма Петра и Павла.

Прокуратура Московской области

«Я не хочу отпевать её в Петра и Павла. Скорее всего, это будет в Лазаревском храме. Ко мне не подошёл ни один священник, пока я была на территории храма и плакала. Ни один священник не предложил помощь или хотя бы поддержку. Они все меня знают. Странное поведение», — объяснила своё решение Кристина.

Следственный комитет разбирается в мотивах нападения и опрашивает подозреваемого.