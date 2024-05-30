Москва, 30 мая, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Россия рассматривает новые санкции ЕС за якобы нарушение прав человека как нарушение международного права, проявление неоколониальных подходов, заявила 30 мая официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Belkin Aleksey/Global Look Press

«Россия рассматривает введенные ограничения ЕС как грубое нарушение международного права <…> Это явное проявление неоколониальных подходов», — заявила дипломат.

Захарова в этой связи указала на то, что введенные санкции не имеют ничего общего с заботой о правах человека.

Как сообщало ИА Регнум, министры иностранных дел стран Евросоюза 27 мая утвердили новый режим санкций против России из-за якобы нарушений прав человека. ЕС ввёл санкции против 19 физлиц, а также против Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Президент России Владимир Путин заявлял, что кризис правозащиты в мире вызван попыткой Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета других государств. Глава государства отмечал, что международному сообществу нужны радикальные перемены в вопросе о правах человека.