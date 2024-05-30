МИД раскритиковал санкции ЕС «за нарушение прав человека»
МИД назвал санкции ЕС «за нарушение прав человека» проявлением неоколониальных подходов
Москва, 30 мая, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Россия рассматривает новые санкции ЕС за якобы нарушение прав человека как нарушение международного права, проявление неоколониальных подходов, заявила 30 мая официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Россия рассматривает введенные ограничения ЕС как грубое нарушение международного права <…> Это явное проявление неоколониальных подходов», — заявила дипломат.
Захарова в этой связи указала на то, что введенные санкции не имеют ничего общего с заботой о правах человека.
Как сообщало ИА Регнум, министры иностранных дел стран Евросоюза 27 мая утвердили новый режим санкций против России из-за якобы нарушений прав человека. ЕС ввёл санкции против 19 физлиц, а также против Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Президент России Владимир Путин заявлял, что кризис правозащиты в мире вызван попыткой Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета других государств. Глава государства отмечал, что международному сообществу нужны радикальные перемены в вопросе о правах человека.