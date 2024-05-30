Москва, 30 мая, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Критерии нуждаемости многодетных семей в России необходимо дорегулировать, заявил президент Владимир Путин 30 мая на встрече с многодетными семьями по видеосвязи.

Alexander Legky/Global Look Press

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Участники встречи рассказали, что семья порой утрачивает статус нуждаемости из-за незначительного превышения дохода над прожиточным минимумом. Президент пообещал занятья решением проблемы и отметил важность этого вопроса.

«Это момент, который требует к нему внимательного отношения и дорегулирования», — сказал он.

Президент также сообщил, что вице-премьер Татьяна Голикова уже поднимала этот вопрос в правительстве. Глава государства в ходе встречи подчеркнул, что семья с тремя и более детьми должна стать нормой в стране. Он также поздравил всех участников встречи с наступающим Днём семьи.

Как передавало ИА Регнум, Голикова 14 мая сообщила, что в России в 2023 году число многодетных семей выросло до 2,4 млн. В них воспитывают 7,7 млн детей. Всего в стране насчитывается 30 млн детей в 24,5 млн семей. Зампредседателя правительства Голикова подчеркнула, что идёт постоянная работа по совершенствованию системы их поддержки. Путин 23 января подписал указ, устанавливающий, что многодетной является семья, в которой трое и более детей. Её статус закрепляется бессрочно. Президент подчеркнул, что льготы у многодетных семей будут равными во всех регионах.