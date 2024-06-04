Москва, 4 июня, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Студенты 94 российских вузов представили свои лучшие ИТ-разработки для реального сектора экономики в рамках Марафона цифровых кафедр. Среди проектов в этом году — тренажёр виртуальной реальности для отработки навыков управления производственными станками, чат-бот для помощи пациентам в отдалённых регионах, автономная система мониторинга строительной отрасли и многие другие. Финалистами марафона в этом году стали 12 команд: зрители и экспертная комиссия определили их в ходе онлайн-голосования.

Telegram/Моя цифровая кафедра

Марафон проводится уже второй раз Университетом «Иннополис» при поддержке нацпроекта «Цифровая экономика». Он дает студентам возможность получать ИТ-навыки и делать это совершенно бесплатно параллельно с основным обучением. В российских вузах доступно уже более 800 образовательных программ — от администрирования ОС до машинного обучения и разработки приложений и ПО.

Марафон прошёл в три этапа. Во время первого команды получали задания от чат-бота в Telegram, создавали и публиковали в соцсетях посты и VK-клипы о деятельности «цифровых кафедр» в их вузах. По признанию специалиста отдела оценки компетенций Корпоративного института «Газпром трансгаз Томск» Юлии Назаровой, марафон стал настоящим открытием.

«Не знала, что этот проект настолько масштабен именно в сибирском регионе, что такое количество вузов, в том числе нетехнических, принимают в нём участие. Приятно удивлена, что и студенты гуманитарных специальностей стараются «войти в IT» и создавать свои цифровые проекты», — подчеркнула специалист.

Во втором этапе 300 спикеров и экспертов марафона поделились опытом сотрудничества с бизнесом. Очные встречи прошли в Иннополисе (Татарстан), Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Томске. Руководители цифровых кафедр рассказали о вовлечении в проект бизнеса, а педагоги вузов — о востребованных специальностях и навыках. Студенты же представили свои ИТ-проекты — приложения и сервисы, программное обеспечение, чат-боты, роботы, цифровые двойники и другие.

К примеру, студент Московского государственного юридического университета Степан Белоусов вместе с одногруппниками создал программу для оптимизации юридических процессов, которая сократила сроки подготовки документов и количество специалистов, занятых в этом процессе.

Тренажёр виртуальной реальности, на котором студенты будут отрабатывать навыки работы с производственными станками, разработал студент магистратуры МГТУ «Станкин» Сергей Карасёв.

«Проблематика была обусловлена тем, что в современных технологических вузах присутствует очень много разнообразного оборудования — станки, роботы, программируемые аппараты, но не всегда у студентов есть возможность поработать с ними вживую. А я как студент могу сказать, что нет ничего более познавательного, чем работа руками», — отметил он.

По его словам, с цифровыми моделями станков можно делать всё то же, что и на реальном производстве, вплоть до их разбора на мелкие детали.

Сервис, помогающий анализировать пригодность земель для выращивания плодово-ягодных культур, находить дефициты минералов в почве и другие важные показатели — командная работа коллектива Ставропольского государственного аграрного университета во главе со студентом Никитой Кондратьевым. Он отмечает, что на платформе можно по фото определить болезнь растения и получить рекомендации по лечению.

Чат-бот для помощи пациентам, проживающим в отдалённых регионах страны, представила студентка Сеченовского университета Анна Кузнецова. Проект протестируют в Дагестане, где ближайшее от столицы республики Махачкалы село находится в нескольких часах езды.

Автономную систему мониторинга для строительной отрасли вместе с командой разработал студент Московского института электронной техники Константин Бабаян. По задумке авторов проекта, нейросеть сможет заменить контролирующую бригаду, что позволит застройщику сэкономить до 10% средств при строительстве.

В Российском университете транспорта студент Дмитрий Тимакин вместе с командой создал модель для анализа возможных ошибок машиниста поезда. Точность прогнозирования и фиксации ошибок уже на этапе разработки модели составляет 65%. По словам авторов проекта, выявление ошибок с помощью этой программы станет основанием для того, чтобы отправить сотрудника в незапланированный отпуск или на курсы повышения квалификации.

А студентка факультета русской филологии ТГПУ имени Л. Толстого Наталья Глодова создала для школьников мотивационную видеоигру по изучению орфографии.

Финал Марафона цифровых кафедр с участием представителей власти, бизнеса и промышленности прошёл в мае 2024 года в формате бизнес-завтрака. Кроме того, участники команд вузов-финалистов получили сертификаты на поездку в рамках программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».

Новые возможности для развития в сфере ИТ у российской молодёжи появляются и благодаря созданию новых бюджетных мест по этому направлению в вузах. Только в 2023 году на бюджет было принято более 120 тыс. потенциальных ИТ-специалистов. Отрасль привлекает абитуриентов перспективами профессионального роста, высоким уровнем заработной платы, а также комплексной поддержкой специалистов — в первую очередь это льготная ипотека.

Telegram/Моя цифровая кафедра

С учётом сохранения спроса на обучение по цифровым специальностям роль бизнеса в повышении качества обучения ИТ-специалистов в вузах будет только расти. По словам главы Минцифры РФ Максута Шадаева, вовлечение ИТ-компаний в подготовку кадров в вузах станет обязательным условием сохранения этими компаниями льгот.

Как сообщало ИА Регнум, проект «Цифровые кафедры» входит в национальный проект «Цифровая экономика» и направлен на получение студентами непрофильных направлений цифровых компетенций в области создания алгоритмов и программ, пригодных для практического применения, а также для студентов, обучающихся на ИТ-специальностях для углубления и расширения их компетенций.

По итогам обучения студенты получают вторую квалификацию в сфере ИТ — дополнительно к квалификации по основной специальности.