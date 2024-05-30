Москва, 30 мая, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Более 10 тысяч пациентов получили медицинскую помощь в обновлённых приёмных отделениях Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram.

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По словам градоначальника, обновлённые приёмные отделения работают уже месяц в четырёх многопрофильных стационарах столицы: в хирургическом корпусе ГКБ № 13, ГКБ № 24, ГКБ им. М. П. Кончаловского и ГКБ им. М. Е. Жадкевича. Там пациенты получают полный комплекс обследования в течение двух часов.

«К концу года по московскому стандарту экстренной помощи будут работать все взрослые многопрофильные стационары столицы», — добавил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин рассказал о цифровизации системы здравоохранения в Москве. По словам мэра, в Московской цифровой библиотеке стали доступны массивы данных о лучевой диагностике, которые помогают в оценке и тестировании работы нейросетей. Собянин подчеркнул, что новые наборы данных специалисты используют для обучения искусственного интеллекта поиску различных патологий.

Мэр Москвы подчеркнул, что цифровизацией системы здравоохранения в столице занимаются уже более десяти лет. «Умные» технологии применяются ежедневно: они облегчают жизнь как врачам, так и пациентам.