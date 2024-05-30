Москва, 30 мая, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Российские семьи должны всегда знать, что государство окажет им поддержку, заявил 30 мая президент Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награждёнными орденом «Родительская слава».

Константин Михальчевский/РИА Новости

Он отметил, что именно вокруг защиты детей строятся все действия государства и принимаются решения в самых разных областях.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892168" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин по видеосвязи проводит встречу с семьями, награждёнными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня»

«Семьи, родители должны быть уверены в том, что государство готово оказать им необходимую поддержку», — сказал Путин.

Перед детьми должны быть открыты самые широкие возможности для самореализации, подчеркнул президент. Чтобы они смогли раскрыть свой потенциал, свои способности и таланты и найти собственный путь в жизни, осуществить самые смелые мечты, которыми страна сможет гордиться.

Президент отметил, что в России широко отмечается День защиты детей — праздник, наполненный теплотой и радостью. В России берегут добрые, хорошие традиции преемственности поколений и подлинные семейные ценности.

Руководство страны и дальше будет работать над созданием таких условий, чтобы в семьях рождалось как можно больше детей. Он назвал это вкладом государства в будущее, работой на перспективу.

Глава государства отметил, что ждёт от руководства регионов действий по реализации федеральных программ и рассчитывает, что в местные власти будут вносить свой вклад собственными программами и решениями, помогать конкретным семьям.

Президент также заявил, что для России должны стать нормой семьи с тремя и более детьми. За последние годы количество многодетных семей в стране выросло примерно на 26%, отметил глава государства, добавив, что сегодня в России более двух миллионов таких семей. Путин призвал дорегулировать критерии нуждаемости многодетных семей.

Президент России 30 мая поздравил детей, родителей и педагогов с Днём защиты детей, который отмечается 1 июня. В режиме видеоконференции проходит встреча с многодетными семьями, награждёнными орденом «Родительская слава».