Москва, 30 мая, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями 30 мая поздравил детей, родителей и педагогов с Международным днём защиты детей.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Хочу пожелать всем ребятам, счастья, радости, верных и надёжных друзей. Дорогие друзья, дерзайте, мечтайте, покоряйте самые высокие вершины на дороге знаний, и у вас обязательно всё получится», — заявил глава государства.

Он отметил, что в России чтут и берегут традиции и подлинные семейные ценности. Как подчеркнул президент, именно вокруг интересов семьи и детей строятся все действия государства.

Власти, как добавил Путин, продолжат создавать условия, чтобы в семьях рождалось как можно больше детей. Это работа на перспективу ради будущего, подчеркнул российский лидер.

В этой связи глава государства заявил, что рассчитывает, что регионы будут дополнять Федеральные программы своими мерами поддержки семей.

Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с многодетными семьями из девяти российских регионов, включая Чечню и Донбасс. Мероприятие приурочили к предстоящему 1 июня Дню защиты детей. В беседе с президентом приняли участие родители, награждённые орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня», а также их дети.

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Как сообщало ИА Регнум, президент объявил 2024 год в России Годом семьи. В послании Федеральному собранию 29 февраля Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. Российский лидер подчеркнул, что большая семья должна стать нормой и ориентиром.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова 29 мая заявила, что в России есть тенденция к увеличению многодетных семей. Она добавила, что в 2023 году показатель суммарного коэффициента рождаемости составлял 1,41. При этом количество многодетных семей в России выросло почти на треть за последние пять лет. В стране проживают 2,3 млн семей с тремя и более детьми.

Путин 29 мая назвал сбережение народа и благополучие российских семей главными приоритетами развития страны.