Москва, 30 мая, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Чемпионат Москвы по игре «Камень, ножницы, бумага» пройдёт в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

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Турнир пройдёт в несколько этапов. С 1 июня по 1 сентября на флагманской площадке чемпионата на Чистопрудном бульваре будут проводиться квалификационные соревнования. Сильнейшие участники, которых выявят после подсчёта баллов, пройдут в главный этап. Финал пройдёт с 5 по 8 сентября на площадках празднования Дня города. В него выйдут 48 человек. Чемпион получит специальный пояс и один миллион рублей. Серебряному и бронзовому призёрам вручат почётные кубки и денежные призы в 500 и 250 тысяч (соответственно).

Принять участие в чемпионате может любой желающий в возрасте от шести лет.

«Зарегистрироваться администраторы соревнования помогут на месте», — отмечают в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, Сергей Собянин объявил о начале фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» 20 мая. Фестивальные площадки будут работать по всей столице в течение 100 дней. В том числе мероприятия пройдут на бульварах и в скверах, в парках и на набережных, в традиционных точках проведения праздников и фестивалей и в абсолютно неожиданных местах, например, в зоне для выгула собак.

По словам Собянина, новый проект — «Лето в Москве» — объединит все летние фестивали в российской столице.