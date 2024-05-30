Анкара, 30 мая, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лоббисты конфликта саботировали реализацию стамбульских договоренностей между Россией и Украиной. Его слова прозвучали во время выступления перед военнослужащими на военных учениях Efes-2024.

Сергей Карпухин/POOL/РИА Новости Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Стамбульский процесс, к которому мы приложили усилия и который был направлен на достижение справедливых договоренностей о мире, к сожалению, был саботирован и заблокирован лоббистами войны, препятствовавшими ему», — сказал глава Турции.

Президент отметил, что невозможно предсказать сроки завершения противостояния, которое пока что лишь постоянно увеличивает финансовые издержки региона и мира.

Как сообщало ИА Регнум, Россия искренне хотела договориться с Украиной в ходе мирных переговоров в 2022 году, делегация от Украины выражала такое же желание, заявил помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший переговорную группу от РФ в Стамбуле.

В Стамбуле делегации двух стран пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но в итоге киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

В апреле 2024 года президент России Владимир Путин поддержал предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко вернуться к проекту стамбульского договора. Он напомнил, что украинская сторона в своё время поддержала проект договора.

На встрече с руководителями стран Африки в июне 2023 года Путин показал парафированный мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Он также продемонстрировал проект стамбульского договора, в котором были учтены различные положения, в том числе количество единиц военной техники и личного состава. Украинские власти по инициативе Запада отказались от договорённостей, как только Россия отвела войска от Киева, подчеркнул президент.