Киев, 30 мая, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) издевательски отреагировал на сообщения о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк.

Photo/ITAR-TASS Потап (Алексей Потапенко)

В своей истории в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) исполнитель выложил фотографию актрисы из сериала «Моя прекрасная няня» с надписью.

«Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь», — написал он.

Позднее певец удалил эту историю. Пользователи Сети успели раскритиковать украинского рэпера за жестокость и отсуствие сострадания.

Как сообщало ИА Регнум, утром 30 мая стало известно, что Заворотнюк скончалась после продолжительной и тяжёлой болезни в возрасте 53 лет. В официальном сообществе актрисы пообещали позднее сообщить месте и времени прощания с ней.

Позднее в этот же день дочь актрисы Анна Заворотнюк трогательно попрощалась с матерью. Дочь подчеркнула, что Анастасия запомнилась ей самым прекрасным человеком на Земле.

Врачи диагностировали у Анастасии Заворотнюк опухоль мозга, глиобластому, в сентябре 2019 года. В октябре того же года актрису выписали из частного медицинского центра в Москве, в котором она проходила лечение, и перевели в другую частную клинику, где проходят восстановление тяжелобольные пациенты.

Заворотнюк в течение долгого времени боролась с заболеванием, при этом её лечили и российские, и зарубежные специалисты, в частности, израильские. А в феврале 2023 года актрису выписали из онкологической клиники. Она находилась там пять месяцев, и её забрал домой супруг фигурист Пётр Чернышёв.

Заворотнюк стала известна после того, как исполнила роль Вики Прутковской в телесериале «Моя прекрасная няня» (2004–2009). В числе одной из её наиболее ярких работ также фильм «Код апокалипсиса» (2007), в котором она сыграла роль борющегося с международным терроризмом спецагента.