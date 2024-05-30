Москва, 30 мая, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Туристический поток в Краснодарский край весьма высокий, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, заявил на брифинге 30 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Туристический поток весьма высокий, он и сейчас уже начался. Там и в целом он круглогодично достаточно высокий», — заявил представитель Кремля.

Песков также заявил журналистам, что в Кремле не видят опасности для турпотока на Кубань.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за утро 30 мая шесть украинских беспилотников над территорией Краснодарского края. Пять из них уничтожили над территорией Кубани. В оперативном штабе сообщили, что в результате падения БПЛА трансформаторная подстанция в Темрюкском районе получила повреждения. Никто не пострадал.

В апреле президент России Владимир Путин поручил сократить время пути от Москвы до курортов Черноморского побережья по железной дороге до 16 часов. Глава государства назвал приоритетным направлением создание круглогодичных курортов в российских регионах. Президент призвал развивать курорты одновременно с развитием региональных логистики и инфраструктуры.