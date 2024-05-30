Москва, 30 мая, 2024, 13:15 — ИА Регнум. В северо-западной части Чёрного моря уничтожено четыре украинских безэкипажных катера, сообщил 30 мая официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Силами Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожено четыре украинских безэкипажных катера», — сказал он.

Также, по его словам, российские военные сбили в зоне спецоперации украинский сверхзвуковой тяжёлый истребитель четвёртого поколения Су-27.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее сообщалось, что морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила в акватории Чёрного моря два безэкипажных катера ВСУ. Морские дроны следовали в направлении Крыма.

Вооружённые силы России 17 мая отразили массированную атаку БПЛА и безэкипажных катеров на Севастополь. Часть обломков сбитых беспилотников упали на городскую подстанцию, в результате чего отключилась часть её оборудования.

6 мая Минобороны РФ опубликовало видеозапись уничтожения безэкипажного катера ВСУ российским вертолётом Ка-27 в Чёрном море. Морской дрон удалось уничтожить, при этом его боевая часть сдетонировала.