Москва, 30 мая, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Городские бассейны под открытым небом заработают в столице 1 июня в рамках фестиваля «Лето в Москве». Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Евгений Биятов/РИА Новости

Отмечается, что с первого дня лета в городе откроются бассейны на 18 площадках, а в течение лета их число увеличится.

«В современных зонах отдыха предусмотрели необходимую инфраструктуру, позаботились о комфорте и безопасности гостей», — отмечается в сообщении. В том числе там обустроены раздевалки, душевые, санузлы. Свои личные вещи гости смогут оставить в специальных шкафчиках.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин сообщил, что на Воробьёвской набережной в Парке Горького построят 130-метровый открытый панорамный бассейн с видом на Москву-реку. По словам мэра, купаться в нём можно будет даже зимой благодаря специальной системе подогрева воды.

Комплекс будет состоять из двух уровней. На первом, уровне набережной, разместят лежаки, душевые, раздевалки и два кафе. А на верхнем обустроят бассейн, спа-центр и ресторан с баром. Собянин отметил, что ежедневно новый комплекс сможет вмещать около 1,5 тысячи посетителей.