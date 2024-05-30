Москва, 30 мая, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Венгрия и премьер-министр Виктор Орбан внимательно относятся к интересам своей страны, это не всем нравится в Евросоюзе. Об этом 30 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Каждый раз, когда принимаются какие-то обязывающие решения в отношении стран ― членов ЕС, разумеется, Будапешт в первую очередь анализирует эти решения на предмет своих собственных интересов. Такая самостоятельность, конечно, не всем нравится в Брюсселе», ― подчеркнул представитель Кремля.

Из-за этого, указал Песков, Венгрия подвергается незамаскированному, беспрецедентному давлению.

«Это система отношений внутри ЕС, где далеко не все страны могут позволить себе известную степень самостоятельности», ― добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, Венгрия заблокировала договорённость стран ЕС, которая позволила бы начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Предложенные Еврокомиссией переговорные рамки для процесса вступления Украины и Молдавии в ЕС послы стран объединения обсудили 29 мая. При этом Будапешт продолжил блокировать решение, объяснив его необходимостью защитить венгерское меньшинство на Украине.

Орбан ранее отметил, что ЕС совершит ужасную ошибку, если примет в свой состав Украину. Он заявлял, что венгерские власти не допустят вступления этой страны в Евросоюз.

Также венгерский премьер-министр выступает с критикой политики Евросоюза. По его словам, действия лидеров Европейского союза создают риски начала третьей мировой войны. Орбан уверен, что европейским странам необходимо взять ситуацию в свои руки, оказать воздействие на Евросоюз и не допустить того, чтобы развившийся в Брюсселе «военный психоз» повлиял на ситуацию в мире.

Венгерский политик также раскритиковал попытки Европейского союза ввязаться в конфликт на Украине. Он подчеркнул, что Брюссель не оценивает своих возможностей и не уделяет внимание тому, какой ценой могут обойтись подобные инициативы. Также Орбан прокомментировал идею возвращения в ЕС всеобщего воинского призыва. По его словам, Будапешт выступает против того, чтобы такие решения принимались без учёта мнения народа Венгрии.