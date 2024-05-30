Москва, 30 мая, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Кремль своевременно объявит о государственном визите президента России Владимира Путина во Вьетнам и о программе поездки, заявил 30 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Владимир Путин

«Мы своевременно сделаем соответствующее объявление о нём [визите]», — сказал он.

Песков также сообщил, что уже идёт подготовка визита.

Ранее 30 мая замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил о планируемых визитах главы государства в КНДР и Вьетнам. Он отметил, что подготовка находится в продвинутой стадии.

Песков 28 марта сообщил, что российского лидера пригласили посетить Вьетнам с официальным визитом. Официальный представитель Кремля отметил, что сроки поездки пока не согласованы.

Путин 27 мая посетил с трёхдневным государственным визитом Узбекистан. Он провёл переговоры с узбекистанским президентом Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры стран после переговоров подписали совместное заявление и пакет документов.

Первый госвизит после инаугурации Путин совершил в Китай. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров подписали совместное заявление о стратегическом партнёрстве.