Москва, 30 мая, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Первый в России беспилотный трамвай, курсирующий в Москве без пассажиров, проехал уже более 100 километров. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Дептранс Москвы

Старт испытаниям беспилотного трамвая в городских условиях дал мэр Москвы Сергей Собянин, напомнил заместитель градоначальника Максим Ликсутов. На сегодняшний день за пультом трамвая находится водитель, а спецсистема следит за его действиями и дублирует их.

Во время движения трамвай собирает сведения для обучения нейронной сети — этому помогают камеры и лидары. Это усовершенствует распознавание близлежащих автомобилей, пешеходов, дорожных знаков и светофоров, а также поможет исключить ошибки.

«Беспилотная технология — уникальная разработка в Европе, которая принадлежит правительству Москвы», — добавил Ликсутов.

При этом уже в текущем году такой транспорт начнёт полностью управлять процессом движения, а водитель будет лишь страховать его действия. Тогда же к тестовым поездкам пригласят пассажиров. А до конца 2025 года планируется запустить полностью беспилотный трамвай.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин назвал планы по модернизации и развитию транспортной системы Москвы до 2030 года наиболее амбициозной программой, которую предстоит реализовать в ближайшие годы. Градоначальник отметил, что основой решения транспортной проблемы столицы стало развитие рельсового транспорта — метро и интеграции железных дорог в городскую инфраструктуру. Одновременно с этим велись и работы по расширению дорог, строилась новая дорожная сеть.

К 2030 году, по словам Собянина, в столичном транспорте внедрят ещё несколько сервисов, основанных на «умных» нейросетях. При этом ряд проектов, основанных на работе искусственного интеллекта, в московском транспорте уже действует. В том числе речь идёт о системах с элементами беспилотного управления в трамваях и поездах метро.