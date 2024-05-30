Москва, 30 мая, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила соболезнования родным и близким актрисы Анастасии Заворотнюк.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Анастасия Заворотнюк

«Сложно подобрать слова… Настя… Моя солнечная, сильная, мудрая, красавица и любимица миллионов зрителей, невероятная женщина, любимая дочь, заботливая мать, замечательная жена! Безмерно жаль… Невозможно с этим смириться… Тебя с нами больше нет в этом мире… Твоя душа летит на небеса… Уверена, что ты станешь ангелом и сверху будешь оберегать своих детей, свою Милочку и, конечно, Петю», — написала фигуристка в своём Telegram-канале.

Она пожелала супругу Анастасии Петру Чернышёву сил, чтоб пережить это горе.

Заворотнюк и Чернышев заключили брак в сентябре 2008 года. Спустя 10 лет после свадьбы у пары родилась дочь Мила.

Как сообщало ИА Регнум, актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной и тяжёлой болезни в возрасте 53 лет.

Летом 2019 года появились сообщения о том, что у актрисы диагностировали серьезную опухоль головного мозга, глиобластому. Заворотнюк долго боролась с заболеванием и её лечили как российские, так и зарубежные специалисты, в частности, из Израиля.

Актриса стала известна после телесериала «Моя прекрасная няня» (2004–2009), в котором исполнила роль Вики Прутковской. Также среди её наиболее ярких работ фильм «Код апокалипсиса» (2007), где она сыграла спецагента, который борется с международным терроризмом.