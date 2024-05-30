Москва, 30 мая, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Национальную систему платёжных карт (НСПК), которая является оператором карт «Мир», возглавит Дмитрий Дубынин. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба Центрального банка РФ.

Государственная Дума РФ Дмитрий Дубынин

«Национальный финансовый совет на заседании 29 мая 2024 года принял решение согласовать кандидатуру Дубынина Дмитрия Геннадьевича для назначения на должность единоличного исполнительного органа оператора национальной системы платёжных карт», — говорится в сообщении.

С 2021 года Дубынин работал в Минцифры на должности директора департамента развития технологий цифровой идентификации. До этого он был заместителем директора департамента финансовых технологий Банка России.

Возглавлявший НСПК с момента её создания, Владимир Комлев покинул пост 1 января 2024 года. С тех пор его обязанности выполнял Олег Тишаков, который до этого был руководителем организационно-правового департамента компании.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт «Мир» в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.

В России национальную платёжную систему «Мир» основали в 2015 году. Массовый выпуск карт начался в 2017 году. Платёжная система используется для проведения внутрироссийских расчётов. Платёжную систему «Мир» обслуживают и в ряде других стран. В частности, 5 декабря она запустила приём карт на Кубе, в ноябре — в Венесуэле.

В августе 2023 года доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова в интервью ИА Регнум сообщила, что создание системы «Мир» обезопасило российскую валютную систему от внешнего давления.