Москва, 30 мая, 2024, 13:42 — ИА Регнум. После тяжелой и продолжительной болезни на 54-м году жизни скончалась актриса, исполнительница главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк. О смерти сообщили родные звезды в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — написали родные актрисы.

Состояние актрисы ухудшилось в последние две недели. Её дочь Анна Стрюкова вернулась из Дубая, где проживает последние несколько лет. В социальной сети дочь выложила совместное фото с Заворотнюк, сделанное восемь лет назад.

«Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой», — подписала фото Анна Стрюкова, дочь Заворотнюк и бизнесмена Дмитрия Стрюкова.

В конце лета 2019 года актриса перестала появляться на публике и прекратила актёрскую карьеру. Тогда же стало известно, что у неё одна из самых агрессивных форм рака — глиобластома.

Заворотнюк боролась с глиобластомой с 2018 года

В 2018 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга. В 2019 году актрисе стало лучше. В том же году в СМИ появилась неподтверждённая информация о полном параличе, якобы наступившем у актрисы. В конце лета 2019 года Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике и прекратила актерскую карьеру.

Её близкие редко давали какие-либо комментарии относительно болезни. В 2020 году дочь Заворотнюк прокомментировала состояние здоровья матери, написав, что актриса борется с болезнью.

Известно, что Заворотнюк часто жаловалась на головные боли, которые не снимал ни одни препарат. Она долгое время находилась в клинике. Лечением занимались как российские, так и зарубежные специалисты, в частности из Израиля. В феврале 2023 года актрису выписали из онкологической клиники в Москве. Заворотнюк забрал домой её супруг, фигурист Пётр Чернышев.

Natalia Shakhanova/Global Look Press

По данным СМИ, актриса за время болезни перенесла трепанацию черепа в Германии, несколько хирургических вмешательств, прошла курсы лучевой и химиотерапии.

Глиобластома — это наиболее агрессивная форма злокачественной опухоли головного мозга. Она относится к группе глиом, образующихся из глиальных клеток, которые поддерживают и защищают нейроны. Глиобластомы легко распространяются в ткани мозга, что делает их особенно опасными. Причины её возникновения до конца не изучены. Однако некоторые факторы могут увеличивать риск развития опухоли. Среди них выделяют генетическую предрасположенность, воздействие радиации и возраст. Основные симптомы глиобластомы включают: головные боли, тошноту, проблемы с памятью, изменения в поведении, проблемы с речью и координацией.

Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет не более 15 месяцев при использовании стандартных методов лечения. Пятилетняя выживаемость составляет менее 5%, и Заворотнюк, которая боролась с глиобластомой пять лет, вошла в них.

Известность и народная любовь

В 1991 году вышел первый фильм с участием Заворотнюк — «Машенька» Тамары Павлюченко по мотивам романа Владимира Набокова. В 1993 году, окончив Школу-студию МХАТ, она стала актрисой Театра-студии под руководством Олега Табакова и за десять лет работы в театре сыграла в 29 спектаклях.

Наибольшую популярность Заворотнюк принесла роль в сериале «Моя прекрасная няня» (2004–2008 гг). С партнёром по сериалу актёром Сергеем Жигуновым Анастасию связывали и романтические отношения, и фильмы «Код апокалипсиса» (2007 год), «Шекспиру и не снилось» (2007 год).

В 2008 году Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, с которым она познакомилась на программе «Ледниковый период», где была бессменной ведущей. В октябре 2018 года у пары родилась дочь Мила. Актриса также была ведущей программ «Танцы со звёздами» и «Танцы на льду». В 2013 и 2014 годах выступала ведущей шоу «Две звезды».

Vladimir Myshkin/Global Look Press

Актриса также снялась в телеспектакле «Страсти по Бумбарашу» (2002 год), поставленном по мотивам произведений Аркадия Гайдара, и ремейке страстного аргентинского сериала про избалованную гламурную звезду «Аманда О» (2010 год).

В беседе с РЕН ТВ актриса Ирина Безрукова назвала Заворотнюк яркой и энергичной актрисой. По словам Безруковой, Анастасия заявила о себе ещё до принёсшего ей популярность телепроекта, когда была актрисой театра. Такая солнечная, жизнерадостная, энергичная, улыбчивая, охарактеризовала её Безрукова.

Соболезнования в связи со смертью актрисы также выразила олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Спортсменка назвала Заворотнюк солнечной, сильной, мудрой, любимицей миллионов зрителей и невероятной женщиной.