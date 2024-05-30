Ростов-на-Дону, 30 мая, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 5 июня рассмотрит дело в отношении двух российских военнослужащих Айдына Жамидулова и Алексея Дорожкина, которые обвиняются в похищении и убийстве девушки на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) в январе 2023 года.

Zamir Usmanov/Global Look Press

«В суд поступило уголовное дело в отношении Айдына Жамидулова и Алексея Дорожкина. Первое слушание по существу назначено на 5 июня», — сообщил представитель суда.

Обоим фигурантам инкриминируют статьи о похищении человека, убийстве и надругательстве над телами умерших. Жамидулову также вменяют подстрекательство к покушению на убийство.

По версии следствия, 13 января 2023 года обвиняемые с другими военнослужащими отдыхали в кафе в ЛНР. Там между фигурантом дела и девушкой, с которой у него ранее была интимная связь, произошёл конфликт. Чтобы девушка не рассказала ничего его жене, он похитил её и привёз в пункт временной дислокации вблизи села Петровка, другой обвиняемый заклеил ей глаза скотчем.

По данным СМИ, фигурант, зная, что с 2018 по 2021 год девушка проходила военную службу в воинских формированиях Украины и у неё есть татуировки с украинской символикой, заявил подчинённым, что привёз украинскую разведчицу. После чего завёл её в баню и около 20 раз ударил девушку ножом. В это время в баню зашёл другой военнослужащий, который, по данным следствия, ударил её ножом в сердце, отчего она скончалась.

Кроме того, чтобы скрыть преступление, обвиняемые ночью вывезли тело девушки за пределы пункта временной дислокации, где решили взорвать поблизости от неё гранату.

Как передавало ИА Регнум, в марте боевика националистической группировки «Айдар» (экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ; внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) Сергея Скидана, воевавшего в ДНР, приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

Его признали виновным в участии в террористической организации и насильственном захвате или удержанию власти. Уголовное дело в отношении боевика расследовали по трём статьям УК РФ.

В январе контрактник из Чечни Зайнди Такаев был признан невиновным в убийстве дагестанца Магомеда Шахбанова в зоне военной операции. 20-летний Шахбанов был убит 6 июня 2022 года во дворе многоэтажного жилого дома в городе Первомайске в ЛНР.