Симферополь, 30 мая, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергей Донец покинул свой пост. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава республики Сергей Аксёнов.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергей Донец

«Провёл встречу с министром ЖКХ Республики Крым Сергеем Олеговичем Донцом. По итогам Сергей Олегович написал заявление об увольнении по собственному желанию», — заявил Аксёнов.

Глава республики отметил, что решение было принято в рамках плановой ротации кадров.

Пост министра ЖКХ республики займёт Максим Новик, который до настоящего времени руководил ГУП РК «Вода Крыма».

Донец возглавлял министерство ЖКХ с 2021 года, до этого два года работал заместителем министра.

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