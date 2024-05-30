Москва, 30 мая, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за утро 30 мая шесть украинских беспилотников над территорией Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Как отметили в ведомстве, около 07:00 мск российские военные пресекли попытку Киева атаковать объекты на территории России. Пять дронов были уничтожены над территорией Кубани.

А около 08:20 мск средства ПВО сбили над регионом ещё один украинский беспилотник.

Как передавало ИА Регнум, в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в результате падения БПЛА трансформаторная подстанция в Темрюкском районе получила повреждения. Никто в результате не пострадал.

Утром 29 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат в небе над Армавиром. Он уточнил, что, согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений не выявлено.