Москва, 30 мая, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Жительница Тулы Дарья Молодцова, ставшая четырёхмиллионным гостем выставки-форума «Россия», посетила вместе с супругом Владимиром и друзьями винодельни Краснодарского края, сообщила пресс-служба выставки.

Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

«Эмоции от поездки у нас крайне положительные — она превзошла наши ожидания. Нам запомнился каждый день. Всё — от небольших виноделен до крупнейших производств имеет свои неповторимые особенности, которые было интересно увидеть», — отметила Дарья.

Сертификат на поездку от Выставки Достижений «Россия» и Минсельхоза России ей вручили 5 января. Путешествие продлилось девять дней. За то время Дарья с мужем и друзьями побывали не только в Краснодаре, но и в винодельнях Скалистый Берег, Шато Тамань, Винодельня Узунов и многих других. В поездке они продегустировали отечественные вина, узнали о традициях производства. В Сочи и Красной поляне гости поучаствовали в морской прогулке, побывали на горнолыжных курортах, местных водопадах и каньонах.

В пресс-службе отметили, что каждый из юбилейных гостей выставки получает памятные подарки. Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ продлится до 8 июля. На ней представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Как сообщало ИА Регнум, 13-милионный гость посетил выставку-форум «Россия» 16 мая. Им оказалась жительница Сургута Татьяна Ясюкович, приехавшая в Москву с дочерью и двумя внуками. Юбилейную посетительницу поздравили на стенде Кировской области. Её наградили поездкой в этот регион. Программа путёвки в Кировскую область предусматривает посещение ряда интересных мест. В том числе 13-миллионный гость побывает на фабрике больших матрёшек и в музее художников братьев Васнецовых. Также её ожидает экскурсия в Космоцентр, планетарий и Вотчину Воеводы Вятского.

12-милионный гость побывал на выставке 4 мая. Им стала Ксения Юшкова из Ивановской области. Она приехала на выставку вместе с мужем Павлом и двумя детьми. Семья получила от дирекции выставки и правительства Тульской области сертификат на семейное путешествие «Открой Тульскую область» по знаковым местам региона — Тульскому Кремлю, Казанской набережной и Музейному кварталу.