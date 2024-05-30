Москва, 30 мая, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Анна Заворотнюк, дочь скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк, опубликовала в соцсети фотографию с матерью и трогательно попрощалась с ней.

Соцсети Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной

Девушка рассказала, что за день до смерти актрисы телефон показал ей тот день, когда она с мамой восемь лет назад попала под дождь. Тогда Анастасия запомнилась своей дочери самым прекрасным человеком на земле.

«А вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Моя душа всегда с тобой», ― подписала Анна снимок на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она добавила, что всегда будет любить и помнить маму такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в тот дождливый день.

Как сообщало ИА Регнум, о смерти Анастасии Заворотнюк стало известно утром 30 мая. Она скончалась после продолжительной и тяжёлой болезни в возрасте 53 лет.

В сентябре 2019 года у 48-летней актрисы медики диагностировали опухоль мозга — глиобластому. В октябре Заворотнюк выписали из частного медицинского центра в Москве, где она лечилась, и перевели в другую частную клинику, в которой проходят процедуры восстановления тяжелобольные пациенты.

Актриса долго боролась с заболеванием, её лечили как российские, так и зарубежные специалисты, в частности, из Израиля.

В феврале 2023 года Заворотнюк выписали из онкологической клиники в Москве, в которой она находилась около пяти месяцев. Актрису забрал домой её супруг фигурист Пётр Чернышёв.

Анастасия Заворотнюк стала известна после телесериала «Моя прекрасная няня» (2004–2009), в котором исполнила роль Вики Прутковской. Также среди её наиболее ярких работ фильм «Код апокалипсиса» (2007), где она сыграла спецагента, который борется с международным терроризмом.