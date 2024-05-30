Москва, 30 мая, 2024, 12:05 — ИА Регнум. В ночь на 30 мая российские военные нанесли не менее пяти ударов по городу Староконстантинову в Хмельницкой области, в котором расположен военный аэродром ВСУ. Об этом 30 мая рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

MOD Russia/Global Look Press

По его словам, которые процитировало МК.RU, с 03:00 до 04:40 (совпадает с мск) по Староконстантинову нанесли не менее пяти ударов.

Лебедев уточнил, что большая часть из них пришлась на расположенный в городе военный аэродром, на котором ВСУ планируют в дальнейшем принимать американские истребители F-16.

Министерство обороны России не сообщало об ударах по объектам ВСУ в Хмельницкой области.

Как передавало ИА Регнум, 26 мая Лебедев сообщил о серии ночных ударов по военным и энергетическим объектам в Хмельницкой области, включая аэродром в Староконстантинове. Он уточнил, что в районе подвергшегося ударам аэродрома прогремели взрывы с большим выбросом пламени.

В Минобороны 28 апреля сообщили о нанесении ударов по аэродромам Каменка, Прилуки и Староконстантинов в Днепропетровской, Черниговской и Хмельницкой областях Украины. Отмечалось, что в Прилуках и Староконстантинове российские военные нанесли удары по складам с авиационными боеприпасами и авиационной техникой.

Командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак 26 апреля заявил, что ВС России поставили задачей уничтожить все аэродромы на контролируемой Киевом территории. По его словам, это делается, чтобы у самолётов, которые Запад хочет поставить Киеву, не было мест для базирования.