Москва, 30 мая, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Национальный проект «Молодежь и дети» охватит своим действием более 50 миллионов россиян. Об этом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), председатель комиссии Госсовета по молодежной политике Дмитрий Артюхов, выступая на расширенном Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина.

kremlin.ru Расширенное заседание Госсовета

«У нас сложная задача — нам нужно воспитать и вырастить сильное поколение будущего, — отметил Артюхов. — Как этого добиться? Накануне, в ходе подготовки к совету, мы определили три основных направления: это развитие талантов и способностей, расширение инфраструктуры и, главное, подготовка компетентных кадров». Он сообщил, что нацпроект охватит более 50 миллионов россиян в возрасте от трех до 35 лет. «Если учитывать и родителей детей, то всех жителей страны», — подчеркнул глава профильной комиссии Госсовета.

По мнению Дмитрия Артюхова, работа с молодежью может быть выстроена только на личном примере, принципах наставничества и преемственности поколений. Поэтому важной задачей станет развитие устойчивого сообщества «проводников» смыслов. Этми людьми могут стать советники по воспитанию в школах, учителя, наставники и лекторы общества «Знание». Сегодня, отметил губернатор Ямала, примерами служения стране становятся участники специальной военной операции. Он предложил расширить сеть филиалов центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» на все субъекты страны. Сейчас их 21. В центрах пройдут подготовку более миллиона молодых людей по всей стране. Ветераны СВО смогут пройти обучение для работы с молодежью.

«Большое значение имеет среда, в которой происходит первая встреча наставника и воспитанника. Спасибо за решение о сохранении мероприятий по строительству и капитальному ремонту детских садов, школ, колледжей. Современные пространства для учебы помогут детям раскрыться, быть активными и успешно проявлять себя», — убежден Дмитрий Артюхов.

kremlin.ru Расширенное заседание Госсовета

Особое внимание он обратил на важность ранней профориентации в образовательных учреждениях. Это позволит к концу 2030 года помочь ученикам 6-11-х классов определиться с будущей профессией. Обеспечить высокий интерес к изучению точных наук Артюхов предложил за счет повышения квалификации преподавателей. В ближайшие шесть лет планируется обновить знания более чем 200 тысяч преподавателей физики, химии, биологии и информатики как в городах, так и в муниципалитетах.

Председатель профильной комиссии подчеркнул, что важно и дальше развивать эффективные проекты. В качестве примера он упомянул проекты «Профессионалитет» и «Успех каждого ребенка». Кроме того, глава комиссии Госсовета предложил включить в национальный проект «Молодежь и дети» еще два федеральных — «Университеты для поколения лидеров» и «Создание сети современных кампусов». Это позволит реализовать интеллектуальный, творческий потенциал студенческой молодежи, молодых преподавателей и ученых.

В своем докладе Дмитрий Артюхов отметил значимость поддержки детского и молодежного туризма. Так, программа образовательных и полезных поездок по регионам России «Больше, чем путешествие» уже охватила более 175 тысяч россиян. «Наша главная задача — создать для детей и молодежи такие условия, чтобы каждый чувствовал заботу Родины. Именно с этого начинается любовь к своей стране и искреннее желание участвовать в ее развитии», — резюмировал он.